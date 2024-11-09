Про це розповів Гліб Канєвський, директор департаменту закупівель Міноборони

У 2024 році Міністерство оборони України через Агенцію оборонних закупівель уклало контракти та виплатило аванси на суму 20 мільярдів гривень на закупівлю далекобійних безпілотників “deep strike”. Загалом цьогоріч витрати на безпілотники склали 50 мільярдів гривень, з яких значна частина була спрямована на далекобійні дрони. Виготовлення таких БПЛА буде здійснюватися п’ятьма українськими компаніями, які вже отримали довгострокові контракти.

Загальний обсяг фінансування закупівлі зброї у 2024 році становив 300 мільярдів гривень, з яких половина спрямована на контракти з вітчизняними виробниками.

“У недалекому майбутньому інвестиції Міністерства оборони стануть гарним підґрунтям для залучення міжнародних інвестицій, тому що тут буде готова виробнича база, яка пройшла кодифікацію і має державні контракти”, – зазначив Канєвський.

Українські далекобійні безпілотники призначені для ураження стратегічних об’єктів Росії у глибокому тилу, таких як склади, оборонні підприємства та нафтобази. Їх радіус дії дозволяє вражати цілі на відстані понад 1000 км від лінії фронту.