Україна може отримати €1,7 млрд від прибутків від заморожених російських активів у 2024 році.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Брюсселі під час пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

«Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати €1,7 млрд від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови — Бельгія виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини», — сказав він.

Президент зазначає, сторони працюють над тим, щоб в Україні відкрився офіс Бельгійського державного агентства з питань розвитку.

Зеленський додав, Україна буде вдячна, якщо європейські партнери схвалять новий санкційний пакет проти Росії.