Порівняно з минулим роком, в Україні зменшилась чисельність захворювань на ковід.

Про це відомо з телемарафону “Єдині новини”.

У першому півріччі 2024 року захворюваність на COVID-19 в Україні знизилася в 4,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року, хоча з червня спостерігається зростання випадків, переважно завезених з Європи.

Медичні заклади забезпечені ліками та вакцинами, і громадянам рекомендується щепитися у своїх сімейних лікарів.

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін зазначив, що більшість померлих від грипу або COVID-19 не були вакциновані або не завершили вакцинацію.