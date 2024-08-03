Про це відомо з телемарафону “Єдині новини”.
У першому півріччі 2024 року захворюваність на COVID-19 в Україні знизилася в 4,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року, хоча з червня спостерігається зростання випадків, переважно завезених з Європи.
Медичні заклади забезпечені ліками та вакцинами, і громадянам рекомендується щепитися у своїх сімейних лікарів.
Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін зазначив, що більшість померлих від грипу або COVID-19 не були вакциновані або не завершили вакцинацію.
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