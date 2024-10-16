З початку 2024 року в Україні було зареєстровано понад 35 тисяч кримінальних справ щодо самовільного залишення військових частин.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит “Української правди”.

З січня по вересень 2024-го зареєстрували 35 307 кримінальних проваджень про СЗЧ, тоді як від січня по вересень 2023-го таких справ було утричі менше — 11 625.

За весь 2023 рік кількість таких справ становила 17 658, а за 2022 — 6 641.

За останній рік також зросла й кількість проваджень, відкритих за статтею про дезертирство. Від січня по вересень 2024-го відкрили вже 18 196 таких проваджень, хоча за той самий період минулого року їх було лише 4691.

Всього за 2023 рік зареєстрували 7 883 провадження про дезертирство, а за 2022 — 3 442.

При цьому, як зазначає видання, до судових вироків доходить в декілька десятків разів менше справ від загальної кількості, а загальна кількість випадків СЗЧ і дезертирства залишається державною таємницею.