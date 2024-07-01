Цього тижня, з 1 до 7 липня, Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. Температура підніматиметься до +37°, що можна порівняти з країнами Середземномор'я.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Українська спека сягатиме тих самих значень, що в Італії та Греції, тобто 30-34 градусів тепла. А у південній частині, центральних та східних областях — аж до 37 градусів.

Синоптики прогнозують на 2 липня у західних та Житомирській областях хмарність із проясненнями дощі, грози, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях — значні дощі; температура вночі 15-20°, вдень 22-27°.

У Вінницькій, Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 17-22°, вдень 29-34°.

На решті території — суха жарка погода; температура вночі 19-24°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

Найспекотнішою наразі є погода в Іспанії — там очікується +40°. Але спека в Іспанію прийшла із Сахари, а от в Україну розпечене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону — з Аравії, зазначають в Укргідрометцентрі.

“Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Поширюючись із південного сходу, воно накриває майже всю країну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів, та не поширюючись далі — у західну та північну Європу. Тому західний регіон України має дещо нижчі температури”, — пояснюють синоптики.