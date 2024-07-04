У 2024 році на вступ до аспірантури подали заяви понад 100 000 охочих, понад 90% — це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки у відповіді на запит LIGA.net.

За даними відомства, йдеться про 91 500 чоловіків віком 25-60 років.

Окрім того, видання запитало, чи не вважає Міносвіти несправедливим призупинення вступу на контракт та інші нововведення щодо абітурієнтів, які вступають до аспірантури не заради відстрочення від служби у війську.

У МОН запевнили, що для того, аби уникнути фактора несправедливості цьогоріч збільшили число бюджетних місць до 7000 — саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щороку до 2022-го.

Водночас для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми — вони не дають відстрочення від мобілізації, нагадали у відомстві.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти призупинило набір студентів на денну або дуальну форму аспірантури за кошти фізичних та юридичних осіб до 1 січня 2025 року.