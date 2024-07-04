Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки у відповіді на запит LIGA.net.
За даними відомства, йдеться про 91 500 чоловіків віком 25-60 років.
Окрім того, видання запитало, чи не вважає Міносвіти несправедливим призупинення вступу на контракт та інші нововведення щодо абітурієнтів, які вступають до аспірантури не заради відстрочення від служби у війську.
У МОН запевнили, що для того, аби уникнути фактора несправедливості цьогоріч збільшили число бюджетних місць до 7000 — саме така кількість вступників до аспірантури спостерігалася щороку до 2022-го.
Водночас для контрактників залишаються відкритими опції заочної та вечірньої форми — вони не дають відстрочення від мобілізації, нагадали у відомстві.
Нагадаємо, раніше Міністерство освіти призупинило набір студентів на денну або дуальну форму аспірантури за кошти фізичних та юридичних осіб до 1 січня 2025 року.
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