Про це вона розповіла в етері телемарафону “Єдині новини”.
“2024 рік – це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 – ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків”, – зазначила Маркарова.
Вона також додала, що найближчими місяцями Україна отримає значну кількість нової зброї, зокрема, артилерійські снаряди та нові системи ППО.
“Важливою також є протиповітряна допомога. Це й питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який з Німеччини до нас потрапив”, – заявила посол.
За її словами, наразі українська дипломатія працює над отриманням додаткових п’яти систем ППО.
“Також системи, які були замовлені попередньо – NASAMS та інші – ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах”, – підсумувала Маркарова.
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