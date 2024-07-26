Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 вже у 2024 році, і вони будуть задіяні на фронті.

Про це вона розповіла в етері телемарафону “Єдині новини”.

“2024 рік – це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 – ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків”, – зазначила Маркарова.

Вона також додала, що найближчими місяцями Україна отримає значну кількість нової зброї, зокрема, артилерійські снаряди та нові системи ППО.

“Важливою також є протиповітряна допомога. Це й питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який з Німеччини до нас потрапив”, – заявила посол.

За її словами, наразі українська дипломатія працює над отриманням додаткових п’яти систем ППО.

“Також системи, які були замовлені попередньо – NASAMS та інші – ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах”, – підсумувала Маркарова.