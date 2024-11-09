Цього року Україна випустила перші сто одиниць ракетного озброєння і планує збільшувати масштаби його виробництва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, 2023 рік став переломним у кількох сферах, зокрема в українському артилерійському виробництві – від виготовлення снарядів до гармат. Окрім цього, активно розробляються дрони різних типів і призначення, які не тільки захищають українські позиції на фронті, а й завдають ударів на дедалі більші відстані вглиб Росії. Президент наголосив, що ці процеси будуть продовжуватись і розширюватись.

“Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей. Але хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. Цей напрямок ми будемо нарощувати”, – зазначив Зеленський.

Також він додав, що в Україні вже понад 800 компаній залучені до виробництва озброєння для потреб Сил оборони та безпеки країни. Вперше за роки незалежності країна має системний підхід до інвестицій з боку партнерів

“Зокрема, це модель Данії, яка вкладає кошти і залучає інвестиції у виробництво. Ми домовилися також із Францією про іншу трохи модель, також із залученням технологій побудови відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими партнерами щодо локалізації виробництва зброї саме в Україні. Це те, що буде нас постійно посилювати”, – додав він.