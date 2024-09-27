Масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру України загрожують ще більше підірвати моральний стан населення, яке вже постраждало від майже трьох років повномасштабної війни.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Також у виданні зазначають, що в майбутньому зменшиться кількість пожертв на армію від населення, а це безпосередньо вплине на війська.

Зокрема, очікується, що зима 2024-2025 років стане найскладнішою в сучасній історії України через можливі тривалі відключення електроенергії.

“Найкращий сценарій на зиму передбачає відсутність світла по 4 години на добу. Але є й значно гірші сценарії, які передбачають відключення світла по 20 годин на добу і лише по 4 години зі світлом”, – йдеться в матеріалі.

У WP також нагадали: президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН заявив, що очільник Кремля Путін намагається зламати дух українців, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

“Ось так Путін готується до зими: сподівається помучити мільйони українців, звичайні родини, жінок, дітей, звичайні міста, звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та капітулювати”, – зазначає WP.

На думку авторів матеріалу, наслідків від тривалих відключень електроенергії буде багато – від перебоїв з водопостачанням та опаленням до подальшого погіршення і так понівеченої української економіки. Але найбільшою жертвою може стати й без того підбита психіка українців, пише газета.

“Виснаження населення має прямі військові наслідки, оскільки багато бойових підрозділів значною мірою підтримуються цивільними пожертвами для придбання необхідного обладнання — підтримка, яка, ймовірно, скоротиться, коли у людей закінчаться ресурси”, – йдеться у публікації.

З посиланням на інформацію українського чиновника у виданні зазначили, що енергетичні проблеми цієї зими “виснажать та озлоблять” українців.

“Я найбільше боюся, що після того, як люди переживуть таку зиму, не буде жодного способу знайти консенсус серед населення”, – цитує The Washington Post співрозмовника.

Водночас опитування громадської думки свідчать про збільшення кількості людей, які готові йти на важкі компроміси заради припинення війни.