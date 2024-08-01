Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).
“Новина про акцію протесту була проілюстрована відповідним відеозаписом. Приводом для мітингу, за інформацією пропагандистів, начебто стало вбивство в Ірані керівника політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії”, — розповіли у ЦПД й додали, що крім цього, деякі ресурси наголошували, що в Україні заборонені будь-які масові акції під час дії воєнного стану.
ЦПД верифікував цю інформацію та з’ясував, що вона не відповідає дійсності: відеозапис, який мав підтвердити новину, зроблений ще 2021 року на пропалестинській акції, серед кураторів якої були й проросійські організації.
“Мета таких вкидів росіян – дискредитація України та провокування у нашій державі міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації”, — наголосили там.
В іранській столиці Тегеран 31 липня під час авіаудару загинув один із лідерів палестинського бойового угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Зараз триває розслідування.
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