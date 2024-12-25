Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
“Сьогодні зранку літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК”, — йдеться у повідомленні.
За його словами, Росія не закрила повітряний простір над Грозним, але цього не сталося. У результаті літак зазнав пошкоджень і був направлений до Казахстану, замість того щоб дозволити екстрену посадку в Грозному для порятунку пасажирів.
За даними Міністерства надзвичайних справ, вижили 29 людей. Усі 5 членів екіпажу загинули.
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