Сьогодні зранку, 25 грудня, поблизу міста Актау у Казахстані зазнав аварії літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який здійснював рейс з Баку до Грозного. На борту перебували 67 пасажирів і 5 членів екіпажу. Літак Embraer 190 був збитий російським зенітно-ракетним комплексом.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

“Сьогодні зранку літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, Росія не закрила повітряний простір над Грозним, але цього не сталося. У результаті літак зазнав пошкоджень і був направлений до Казахстану, замість того щоб дозволити екстрену посадку в Грозному для порятунку пасажирів.

За даними Міністерства надзвичайних справ, вижили 29 людей. Усі 5 членів екіпажу загинули.