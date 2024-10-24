Російське командування розглядає можливість заміни власних військ у Курській області солдатами КНДР, щоб зменшити навантаження на підрозділи РФ.

Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, російські війська планують перекинути на Покровський напрямок, де росіяни зазнають значних втрат. Через це темпи наступу окупаційних сил не відповідають очікуванням Кремля.