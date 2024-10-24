Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, російські війська планують перекинути на Покровський напрямок, де росіяни зазнають значних втрат. Через це темпи наступу окупаційних сил не відповідають очікуванням Кремля.

“Російське командування сподівається, що солдати КНДР на Курщині зможуть розвантажити окремі війська РФ, які згодом планують перекинути на Покровський напрямок, де росіяни несуть великі втрати, через що темп їх наступу не такий, який хотів бачити Путін”, — пише Коваленко.