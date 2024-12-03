Ворог готується до певних дій в Запорізькій області, але для наступу на саме місто Запоріжжя у Росії наразі недостатньо сил і ресурсів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

“Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони. Але сил для наступу на саме місто Запоріжжя у ворога зараз недостатньо. Це зовсім інший масштаб по ресурсам і живій силі, ніж у ворога зараз є”, — йдеться у повідомленні.

Коваленко наголошує, важливо чітко розрізняти Запорізьку область і саме місто Запоріжжя, коли йдеться про підготовку дій ворога на цьому напрямку.

“На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити. Коли це роблять росіяни — воно зрозуміло, інформаційна війна все ж”, — наголосив керівник ЦПД.