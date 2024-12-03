Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко спростував чутки про те, що українські військові отримали наказ утримувати Курську область до інавгурації Дональда Трампа з метою можливого обміну.

Про це він заявив у своєму Telegram.

“Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа, щоб «її потім обміняти», військові ЗСУ не отримували. Дана інформація, яка крутиться в ЗМІ, не відповідає дійсності”, – підкреслив Коваленко.

Він пояснив, що на території Курщини українські Сили оборони виконують чіткі бойові завдання, які тісно пов’язані із загальною ситуацією на фронті.

“І від цих задач, в тому числі, залежить обстановка на кількох інших напрямках, зокрема і кількість росіян на них”, – зазначив він.

Він також наголосив, що такі накази, як утримання території з подальшою політичною метою, є неможливими у Збройних Силах України.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що будь-які повідомлення подібного характеру мають на меті посіяти сумніви серед українців та дискредитувати армію. Усі бойові операції на фронті виконуються з урахуванням стратегічних військових потреб.