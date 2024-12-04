Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Зазначається, що українські захисники зуміли ефективно відбити атаку, завдавши значних втрат противнику.

“Наші воїни відпрацювали сьогодні добре. Ворог намагається прориватися до житлових секторів або на околиці, висаджувати десант і закріплюватися до прибуття підкріплення, але ці плани зазнають поразки”, – зазначив він.

Під час бою було знищено кілька одиниць російської військової техніки та значну частину піхоти. Противник намагався створити плацдарм для подальшого наступу, але українські сили не допустили реалізації цих намірів.