Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США змінило думку про причини виникнення коронавірусу і тепер вважає більш вірогідною версією витік з лабораторії.

Про це пише Reuters.

Раніше ЦРУ допускало два сценарії виникнення COVID-19: вірус міг з’явитися як із природного джерела, так і в результаті витоку з лабораторії. Тепер управління вважає, що пандемія, “швидше за все”, сталася через витік із лабораторії в китайському Ухані.

Видання зазначає, що у своїй новій оцінці ЦРУ стверджує, що з “низьким ступенем впевненості” вважає витік з лабораторії більш імовірною причиною пандемії, ніж природне походження.

Своєю чергою уряд Китаю каже, що підтримує та бере участь у дослідженнях для визначення походження COVID-19, і звинувачує Вашингтон у політизації цього питання, особливо через зусилля розвідувальних служб США провести розслідування.

Пекін заявив, що твердження про те, що витік інформації з лабораторії ймовірно спричинив пандемію, не викликають довіри.

Нагадаємо, спалах коронавірусу розпочався у грудні 2019 року у китайській провінції Ухань. Поступово вірус поширився багатьма країнами світу. У березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила те, що відбувалося у світі, пандемією.

У липні 2021 року колишній директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що влада США не може дійти точного висновку про причину пандемії коронавірусу. При цьому він говорив, що керівництво КНР, яке неодноразово спростовувало версію про витік штучно створеного вірусу, поводиться непрозоро і недостатньо співпрацює з ВООЗ у розслідуванні.