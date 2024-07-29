Торговий центр ЦУМ у Києві звільнив охоронця, який 28 липня, після акції на підтримку полонених бійців Азову, виганяв кількох відвідувачів через їхні плакати, стверджуючи, що вони – "не формат ЦУМу".

Про це повідомили на офіційній сторінці універмагу в Instagram.

Універмаг заявив, що “не розділяє думку” охоронця, який напередодні не пускав жінок всередину через плакати, які вони тримали в руках.

“Ми просимо вибачення за цю ситуацію та робимо все можливе, аби подібне не повторилося в майбутньому”, – йдеться в заяві.

Про цей інцидент у Facebook розповіла учасниця акції Катерина Косецька та опублікувала відповідне відео. За її словами, охоронець заявляв, що плакати, які тримали в руках відвідувачі, – “не формат ЦУМу”.

Пізніше, за її словами, він вдруге підходив до них та стверджував, що універмаг – “не місце, щоб нагадувати про військовополонених”. Він назвав це “банальними правилами закладу”.

Напередодні бійці 12 бригади спеціального призначення “Азов” в день других роковин теракту в Оленівці закликали розповісти світу про цю трагедію. Військові провели акцію в центрі Києва на Майдані незалежності.