Про це повідомили на офіційній сторінці універмагу в Instagram.
Універмаг заявив, що “не розділяє думку” охоронця, який напередодні не пускав жінок всередину через плакати, які вони тримали в руках.
“Ми просимо вибачення за цю ситуацію та робимо все можливе, аби подібне не повторилося в майбутньому”, – йдеться в заяві.
Про цей інцидент у Facebook розповіла учасниця акції Катерина Косецька та опублікувала відповідне відео. За її словами, охоронець заявляв, що плакати, які тримали в руках відвідувачі, – “не формат ЦУМу”.
Пізніше, за її словами, він вдруге підходив до них та стверджував, що універмаг – “не місце, щоб нагадувати про військовополонених”. Він назвав це “банальними правилами закладу”.
Напередодні бійці 12 бригади спеціального призначення “Азов” в день других роковин теракту в Оленівці закликали розповісти світу про цю трагедію. Військові провели акцію в центрі Києва на Майдані незалежності.
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