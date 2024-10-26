Про це повідомляється на сайті ЦВК країни.
Як повідомив голова ЦВК, після підрахунку даних з 2206 дільниць (70.91% від загальної кількості), йдеться про такі результати:
“Грузинська мрія” — 52.99%;
“Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа” — 11.2%;
“Єдність” (“Національний рух”, “Стратегія Агмашенебелі”, “Європейська Грузія”) — 9.83%;
“Сильна Грузія” (“Лело”, “За народ”, “Площа свободи”, “Громадяни”) — 9.02%;
“Гахарія — За Грузію” — 8.22%;
Решта партій поки не подолала бар’єр у 5%.
Раніше екзитполи оприлюднили протилежні результати.
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