Чотири головні опозиційні блоки, за даними ЦВК, сумарно отримують трохи більше 38% голосів.

Про це повідомляється на сайті ЦВК країни.

Як повідомив голова ЦВК, після підрахунку даних з 2206 дільниць (70.91% від загальної кількості), йдеться про такі результати:

“Грузинська мрія” — 52.99%;

“Коаліція за зміни — Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа” — 11.2%;

“Єдність” (“Національний рух”, “Стратегія Агмашенебелі”, “Європейська Грузія”) — 9.83%;

“Сильна Грузія” (“Лело”, “За народ”, “Площа свободи”, “Громадяни”) — 9.02%;

“Гахарія — За Грузію” — 8.22%;

Решта партій поки не подолала бар’єр у 5%.

Раніше екзитполи оприлюднили протилежні результати.