DDOS-атака вплинула на роботу сайтів, втім її швидко відновили і вжили додаткових заходів для захисту.

Про це повідомляє повідомляє NewsMaker з посиланням на ЦВК.

У Комісії зазначили, що Служба інформації та безпеки (СІБ) сповістила їй про інциденти.

“СІБ повідомила нам про кілька інцидентів кібербезпеки, які тимчасово вплинули на доступність інформаційних ресурсів ЦВК. Ми стали об’єктом кібератаки DDOS, яка вплинула на роботу сайтів”, — розповіли у ЦВК.

Зазначається, що роботу систем швидко відновили і вжили додаткових заходів для захисту.

“Ми засуджуємо будь-які спроби порушити виборче законодавство і незаконно вплинути на перебіг голосування”, — наголосили у ЦВК.