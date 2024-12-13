Голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову пам'ятну монету "Цифрова держава", яка символізує досягнення України у сфері цифрових технологій та інновацій.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Пишний зазначив, що навіть у воєнний час країна продовжує шлях цифрової трансформації, зокрема, у сфері фінансів та державних послуг.

“Україна демонструє, що цифрова трансформація – необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар’єри між людьми та сервісами як державними, так і фінансовими”, — сказав Пишний.

Він подякував партнерам з Міністерства цифрової трансформації за спільно реалізовані проєкти, що роблять фінансові послуги зручнішими та доступнішими.

Який вигляд має монета

Дизайн монети, яка має квадратну форму, створив художник Андрій Сагач. На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею, що символізує єдність держави через новітні технології. На реверсі монети зображена схематична карта України, сформована з цифр двійкового коду, у якому зашифровано слово “UKRAINE”.