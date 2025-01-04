Про це заявила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, тепер Агентство отримає доступ до даних дистанційного зондування землі, що дозволить бачити високоякісні знімки об’єктів, які перебувають в управлінні АРМА, — як актуальні, так і в ретроспективі.

“АРМА знайде злочинні активи у будь-якому куточку світу. Тепер це не просто слова – ми зможемо відстежувати їх буквально з космосу! Швидко, точно та без обмежень. Для злочинців більше не залишається місць, де можна сховати награбоване”, — заявила Дума.

Також посадовиця відзначила, що таке нововведення є важливим кроком для управителів, які зможуть дистанційно оглядати об’єкти перед участю в конкурсах.

“В умовах війни особливо важливо мати можливість оперативно фіксувати стан та можливі руйнування арештованого майна. Космічні технології забезпечать постійний моніторинг об’єктів”, додала вона.

Наприкінці очільниця АРМА наголосила, що попереду буде більше цифрових рішень та проєктів, “які зроблять роботу ще ефективнішою”, а систему управління арештованими активами “більш сучасною та технологічною”.