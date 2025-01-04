Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало угоду з Державним космічним агентством України. Відтепер відомство отримуватиме якісні та актуальні знімки злочинних активів, зроблені з повітря.

Про це заявила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, тепер Агентство отримає доступ до даних дистанційного зондування землі, що дозволить бачити високоякісні знімки об’єктів, які перебувають в управлінні АРМА, — як актуальні, так і в ретроспективі.

“АРМА знайде злочинні активи у будь-якому куточку світу. Тепер це не просто слова – ми зможемо відстежувати їх буквально з космосу! Швидко, точно та без обмежень. Для злочинців більше не залишається місць, де можна сховати награбоване”, — заявила Дума.

Також посадовиця відзначила, що таке нововведення є важливим кроком для управителів, які зможуть дистанційно оглядати об’єкти перед участю в конкурсах.

“В умовах війни особливо важливо мати можливість оперативно фіксувати стан та можливі руйнування арештованого майна. Космічні технології забезпечать постійний моніторинг об’єктів”, — додала вона.

Наприкінці очільниця АРМА наголосила, що попереду буде більше цифрових рішень та проєктів, “які зроблять роботу ще ефективнішою”, а систему управління арештованими активами “більш сучасною та технологічною”.