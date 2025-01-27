Цитата недостовірна: ГУР МОУ спростувало, що Буданов нібито сказав про загрозу існуванню України без переговорів

Про це відомство повідомило у Facebook.
“Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом «таємно», засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності”, — йдеться у заяві.
УР МО України закликає журналістів не поширювати чутки та неперевірену інформацію, особливо стосовно військових питань, які можуть бути перекручені в інтересах окремих політичних діячів.
“Наголошуємо — поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом «таємно», шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах”, — зазначили у ГУР МО.
Також нагадано про важливість інформаційного виміру війни, адже “Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, а війна з Росією триває”.
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