Цитата недостовірна: ГУР МОУ спростувало, що Буданов нібито сказав про загрозу існуванню України без переговорів

Про це відомство повідомило у Facebook.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом «таємно», засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності”, — йдеться у заяві.

УР МО України закликає журналістів не поширювати чутки та неперевірену інформацію, особливо стосовно військових питань, які можуть бути перекручені в інтересах окремих політичних діячів.

“Наголошуємо — поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом «таємно», шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах”, — зазначили у ГУР МО.

Також нагадано про важливість інформаційного виміру війни, адже “Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, а війна з Росією триває”.