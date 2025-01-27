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Цитата недостовірна: ГУР МОУ спростувало, що Буданов нібито сказав про загрозу існуванню України без переговорів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповсюдило офіційне повідомлення щодо поширення недостовірної інформації.

Понеділок, 27 січня 2025, 14:53

Про це відомство повідомило у Facebook.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом «таємно», засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності”, — йдеться у заяві.

УР МО України закликає журналістів не поширювати чутки та неперевірену інформацію, особливо стосовно військових питань, які можуть бути перекручені в інтересах окремих політичних діячів.

“Наголошуємо — поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом «таємно», шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах”, — зазначили у ГУР МО.

Також нагадано про важливість інформаційного виміру війни, адже “Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність, а війна з Росією триває”.

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Теги: ГУР МО У, Кирило Буданов, переговори з рф

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