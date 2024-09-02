Міністерство закордонних справ Норвегії засудило російський масований удар по території України під ранок понеділка, 2 вересня, та заявило, що під час атаки було пошкоджено офіс Норвезької церковної допомоги.

Про це відомство написало в соцмережі X.

“Невинні українські школярі та інші цивільні особи страждають від хвиль жорстоких нападів Росії останнім часом на Київ та решту країни. Цивільні особи не є законними цілями. Те саме стосується гуманітаріїв”, — йдеться у повідомленні МЗС Норвегії.

У відомстві додали, що під час атаки був пошкоджений офіс Норвезької церковної допомоги.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 35 ракет різних типів і 23 ударні дрони Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили 22 ракети та 20 дронів.

Під ударом опинилися Київська, Сумська та Харківська області. Збиття зафіксували в межах Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської та Запорізької областей.

Загалом було збито 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 ударних дронів. Ще одна ракета Х-101 та три дрони не досягли своїх цілей і впали самі.