Про це відомство написало в соцмережі X.
“Невинні українські школярі та інші цивільні особи страждають від хвиль жорстоких нападів Росії останнім часом на Київ та решту країни. Цивільні особи не є законними цілями. Те саме стосується гуманітаріїв”, — йдеться у повідомленні МЗС Норвегії.
У відомстві додали, що під час атаки був пошкоджений офіс Норвезької церковної допомоги.
Нагадаємо, у ніч на 2 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 35 ракет різних типів і 23 ударні дрони Shahed. Українські сили протиповітряної оборони знищили 22 ракети та 20 дронів.
Під ударом опинилися Київська, Сумська та Харківська області. Збиття зафіксували в межах Київської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Миколаївської та Запорізької областей.
Загалом було збито 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 ударних дронів. Ще одна ракета Х-101 та три дрони не досягли своїх цілей і впали самі.
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