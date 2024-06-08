Представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Подільського району прибули до київського арт-центру Closer у суботу, 8 червня. В клубі проводилася підготовка до благодійної вечірки Рейвах Прайд.

Про це повідомляє KyivPride у Facebook.

У тексті зазначається, що співробітники ТЦК проводили перевірку документів у всіх присутніх осіб і намагалися забрати чоловіків без необхідних документів на проходження ВЛК.

Також відомо, що в тому ж клубі ГО “KyivPride” заплановано провести благодійний фестиваль 9 червня, і представники організації вважають, що співробітники ТЦК можуть повторити свій візит до закладу. Однак, захід не буде скасовано.

“Ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо дані дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні”, — пишуть у дописі.

Обидві події, які відбудуться 8-9 червня, організовані UkrainePride та KyivPride, мають благодійний характер.

“У лавах Збройних сил України воює багато ЛГБТК+ людей і наголошуємо, що ми повністю підтримуємо наше військо та владу в усіх необхідних діях для досягнення перемоги. Наша позиція тут однозначна і не може мати жодних інших трактувань”, — пояснив KyivPride.

Заходи спрямовані на збір коштів для українських військових на напрямках: Бахмутському, Куп’янському, Харківському, Донецькому та Сумському.