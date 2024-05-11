Олегу Симорозу, військовому, що з 2022 року служив в лавах ЗСУ та переніс поранення на Донеччині, внаслідок чого втратив обидві кінцівки, отримав повістку від ТЦК.

Про це військовий пише в соціальній мережі Х.

Симороз Олег служив в лавах ЗСУ з 2022 року, проте внаслідок поранення втратив обидві кінцівки та наразі перебуває на реабілітації. На своїй сторінці в Х, Симороз написав про повістку від ТЦК, яких не спинила справа особи воїна.

“Це повістка, де Деснянський ТЦК та СП пише, що я, згідно законів про військовий обов’язок та про мобілізацію, маю зʼявитись до них. Моя справа розрослась на гарний том різноманітних військових документів. І це попри те, що я півроку ходив туди як на роботу і штамп у моєму військовому квитку про виключення з військового обліку ставили вони ж. Повістку, до слова, просто тупо приклеїли до квитанції за комуналку”, – пише Олег.

Військовий зауважив, що зараз він перебуває на протезуванні закордоном і що по поверненню він обовʼязково завітає до ТЦК, щоб перевірити як вони виконують свої обовʼязки.

“Без претензій, просто ця ваша імітація служби уже відверто підзадовбала. Якщо ви просто робите тупу розсилку навіть не дивлячись у справу особи, то давайте ми вас змінемо на онлайн-бот, а вас відправимо у бойові підрозділи, бо дивлюсь ви щось дуже втомились служити у теплому київському кабінеті”, – наостанок додав військовий.