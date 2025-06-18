Про це пише Radio France Internationale

Нещодавно кілька туарезьких організацій звернулися до прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, звинувативши збройні сили Малі та Буркіна-Фасо, а також найманців російської групи “Африканський корпус” (колишня ПВК “Вагнера”) у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Цю інформацію оприлюднило Radio France Internationale.

Серед заявників є асоціації, такі як Imouhagh International, Kel Akal, азавадська діаспора в США та Асоціація солідарності з Азавадом. Вони звинувачують ці сторони у масових убивствах, тортурах, насильницьких зникненнях, мародерствах і довільних арештах, які мали місце з 2022 року.

Зокрема, активісти вказують на виявлення тіл 60 цивільних осіб у місті Квала (Малі), які, за їхніми словами, мали ознаки тортур. Особливу увагу приділено ролі “Африканського корпусу” – російського парамілітарного формування, яке змінило колишню групу Вагнера на африканському континенті. Згідно зі скаргою, саме ці найманці брали участь у репресивних операціях проти мирного населення в Малі та Буркіна-Фасо.

“Асоціація солідарності з Азавадом” повідомила на своїй сторінці у соцмережах, що її члени взяли участь у мирному зібранні перед Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі, щоб “засудити злочини, скоєні малійською армією, найманцями Вагнера та державами Альянсу Сахеля проти цивільного населення Азаваду (і загалом у Сахельському регіоні)”.

Асоціація Kel Akal також опублікувала заяву, в якій йдеться про подання кількох офіційних скарг до Міжнародного кримінального суду. У документі зазначається, що ці скарги стосуються:

Уряду Малі, який вважається головним відповідальним за позасудові страти, насильницькі зникнення, масові вбивства та репресії проти цивільного населення на півночі Малі, що є злочинами проти людяності.

Турецької Республіки, яку звинувачують у нібито співучасті у постачанні зброї, зокрема бойових безпілотників, які свідомо використовуються проти цивільного населення малійськими силами та їхніми посередниками.

Хто такі туареги

Туареги – це етнічна група, що проживає в пустелі Сахара, зокрема на півночі Малі. Вони повстали проти уряду малійської хунти у 2012 році, прагнучи створити свою державу Азавад. У 2015 році туареги підписали мирну угоду з Малі, але в січні 2024 року малійське військове керівництво вийшло з цієї угоди.