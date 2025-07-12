Про це він сказав під час виступу на конференції Turning Point USA

Такер Карлсон, американський журналіст, висловив свою позицію щодо громадян США, які беруть участь у військових конфліктах на стороні України або Ізраїлю. Він вважає, що такі особи повинні бути позбавлені американського громадянства. Цю думку він озвучив під час конференції Turning Point USA.

Карлсон, який є одним з найвпливовіших правих коментаторів у Сполучених Штатах, запропонував ініціативу, що передбачає втрату громадянства для американців, які служать інтересам інших країн, зокрема України та Ізраїлю.

“Неможливо бути одночасно громадянином США і служити інтересам іншої держави.” – Такер Карлсон

На думку журналіста, служба інтересам інших країн суперечить принципам американського громадянства.

Такер Карлсон відомий своєю проросійською позицією. У квітні 2023 року він залишив телеканал Fox News і розпочав власне шоу на платформі X.

У першому випуску свого нового шоу він звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. Раніше він неодноразово виправдовував дії Росії, поширюючи дезінформацію про “американські біолабораторії в Україні” та стверджуючи, що підтримка України шкодить західним країнам.

У лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна, лідера Кремля, і висловив намір провести подібну розмову з Володимиром Зеленським. Однак прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров спростував цю інформацію.

У грудні 2024 року він провів інтерв’ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а в лютому 2025 року публічно назвав президента України “диктатором”, звинувативши українську владу у нераціональному використанні “його грошей”.

У Росії Такера Карлсона часто сприймають як “авторитетне джерело новин”, особливо в контексті війни в Україні. У вересні 2023 року російський канал “Россия 24” почав транслювати уривки його шоу “Такер на Х”, дубльовані російською мовою.