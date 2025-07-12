Такер Карлсон пропонує позбавляти громадянства США за службу Україні чи Ізраїлю

Про це він сказав під час виступу на конференції Turning Point USA

Такер Карлсон, американський журналіст, висловив свою позицію щодо громадян США, які беруть участь у військових конфліктах на стороні України або Ізраїлю. Він вважає, що такі особи повинні бути позбавлені американського громадянства. Цю думку він озвучив під час конференції Turning Point USA.

Карлсон, який є одним з найвпливовіших правих коментаторів у Сполучених Штатах, запропонував ініціативу, що передбачає втрату громадянства для американців, які служать інтересам інших країн, зокрема України та Ізраїлю.

“Неможливо бути одночасно громадянином США і служити інтересам іншої держави.”

– Такер Карлсон

На думку журналіста, служба інтересам інших країн суперечить принципам американського громадянства.

Такер Карлсон відомий своєю проросійською позицією. У квітні 2023 року він залишив телеканал Fox News і розпочав власне шоу на платформі X.

У першому випуску свого нового шоу він звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. Раніше він неодноразово виправдовував дії Росії, поширюючи дезінформацію про “американські біолабораторії в Україні” та стверджуючи, що підтримка України шкодить західним країнам.

У лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю у Володимира Путіна, лідера Кремля, і висловив намір провести подібну розмову з Володимиром Зеленським. Однак прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров спростував цю інформацію.

У грудні 2024 року він провів інтерв’ю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а в лютому 2025 року публічно назвав президента України “диктатором”, звинувативши українську владу у нераціональному використанні “його грошей”.

У Росії Такера Карлсона часто сприймають як “авторитетне джерело новин”, особливо в контексті війни в Україні. У вересні 2023 року російський канал “Россия 24” почав транслювати уривки його шоу “Такер на Х”, дубльовані російською мовою.

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