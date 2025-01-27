Про це президент України сказав в інтерв’ю для газети Il Foglio.
Зеленський пригадав свою розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо Будапештського меморандуму та зустріч у нормандському форматі, яка відбулась у 2019 році. Він підкреслив, що російський президент Володимир Путін часто не дотримується своїх обіцянок.
“Путін дає слово, а потім його не тримає. Ми говорили про Будапештський меморандум, і він (Трамп – ред.) чув мою позицію. Я вважаю, що так не можна було вчиняти ні з Україною, ні з Європою”, — зазначив Зеленський.
Також президент зауважив, що Україні не варто було віддавати ядерну зброю, зважаючи на те, що на країну напали.
Зеленський вважає, що 30 років тому Україні потрібно було обміняти відмову від ядерного озброєння на реальні гарантії безпеки, зокрема, на вступ до НАТО.
“Це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально так міняти… На Україну тоді впливали більші країни, більші економіки. Їм було непросто відмовити”, – сказав Зеленський.
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