У водах Чорного моря, що належать Туреччині, було виявлено нове родовище природного газу, яке містить приблизно 75 мільярдів кубометрів ресурсу. Цю інформацію озвучив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Знахідка розташована поблизу свердловини Гектепе 3. За словами Ердогана, економічна вартість цього газу оцінюється в близько 30 мільярдів доларів, а обсяги видобутку зможуть забезпечити потреби населення Туреччини на термін приблизно 3,5 року.

Цю новину президент оголосив під час відкриття Стамбульської навчально-дослідної лікарні фізичної терапії та реабілітації. Пошукові роботи тривали з 27 березня по 16 травня, а газ було знайдено на глибині 3500 метрів.

Ердоган акцентував увагу на важливості енергетичної незалежності для Туреччини, заявивши: «Ми будемо продовжувати наш шлях без зупинок, не звертаючи уваги на критику чи перешкоди, поки не досягнемо мети – повної енергетичної незалежності нашої країни».