Про це пише Barron’s.
Глава Агентства оборонної промисловості Туреччини Халук Горгун оголосив про національний проєкт «Сталевий купол», який об’єднає системи протиповітряної оборони, датчики та озброєння в єдину систему.
Проєкт реалізовуватимуть державні оборонні компанії, такі як Aselsan, Roketsan та MKE, а також дослідницька група Tubitak Sage.
«Сталевий купол» забезпечить захист повітряного простору Туреччини від загроз на різних висотах і дистанціях. Додаткові деталі про функціонування системи поки не розкриті.
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