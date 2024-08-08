Про це пише Barron’s.

Глава Агентства оборонної промисловості Туреччини Халук Горгун оголосив про національний проєкт «Сталевий купол», який об’єднає системи протиповітряної оборони, датчики та озброєння в єдину систему.

Проєкт реалізовуватимуть державні оборонні компанії, такі як Aselsan, Roketsan та MKE, а також дослідницька група Tubitak Sage.

«Сталевий купол» забезпечить захист повітряного простору Туреччини від загроз на різних висотах і дистанціях. Додаткові деталі про функціонування системи поки не розкриті.