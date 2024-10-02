Його заяву у парламенті цитує Hurriyet Daily News.
За його словами, у той час, як Ізраїль здійснює терористичні атаки на Ліван, він намагається вдатися до будь-яких провокацій, щоб втягнути у свій вогонь країни регіону
“Після Лівану наступним місцем, куди зверне свій погляд (Ізраїль – ред.), я вам ясно кажу, буде наша батьківщина… Мрії Нетаньягу включають Анатолію”, — додав він.
Ердоган заявив, що Туреччина продовжить протистояти Ізраїлю та розкритикував тих, хто виступає за нейтралітет країни в умовах ескалації у регіоні.
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