Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина може стати "наступною мішенню Ізраїлю" після атак на Сектор Газу та Ліван.

Його заяву у парламенті цитує Hurriyet Daily News.

За його словами, у той час, як Ізраїль здійснює терористичні атаки на Ліван, він намагається вдатися до будь-яких провокацій, щоб втягнути у свій вогонь країни регіону

“Після Лівану наступним місцем, куди зверне свій погляд (Ізраїль – ред.), я вам ясно кажу, буде наша батьківщина… Мрії Нетаньягу включають Анатолію”, — додав він.

Ердоган заявив, що Туреччина продовжить протистояти Ізраїлю та розкритикував тих, хто виступає за нейтралітет країни в умовах ескалації у регіоні.