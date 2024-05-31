Якщо курдські угруповання на півночі Сирії продовжать підготовку до проведення місцевих виборів, Туреччина без коливань розпочне дії проти них, оскільки Анкара їх звинувачує у зв'язках із забороненою Робітничою партією Курдистану.

Про це повідомляє АР.

Стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погрожує військовою операцією проти курдів у Сирії.

“Туреччина без вагань діятиме проти очолюваних курдами угруповань на півночі Сирії, які Анкара звинувачує у зв’язках із забороненими курдськими бойовиками, якщо курди продовжать підготовку до проведення місцевих виборів у регіоні”, – запевнив Ердоган.

Автономна адміністрація, яка очолюється курдами і контролює північну та східну частини Сирії, оголосила про проведення муніципальних виборів 11 червня. Голосування за мерів міст відбудеться у провінціях Хассака, Ракка, Дейр-ель-Зур та східній частині провінції Алеппо.

Туреччина, яка раніше вже проводила військові операції у Сирії, вважає це кроком сирійських курдських бойовиків до створення незалежного курдського утворення біля турецького кордону. Анкара назвала заплановані вибори загрозою для територіальної цілісності як Сирії, так і Туреччини.

“Ми уважно стежимо за агресивними діями терористичної організації проти територіальної цілісності нашої країни та Сирії під приводом виборів. Туреччина ніколи не дозволить сепаратистській організації створити терористичну державу за своїми південними кордонами на півночі Сирії та Іраку”, — заявив глава Туреччини.

Туреччина вважає групу курдських ополченців, відому як “Загони захисту народу” (YPG), терористичною організацією, яка пов’язана з забороненою курдською партією РПК. З 1984 року РПК веде повстання проти турецької влади, і протягом цього конфлікту загинули десятки тисяч людей.