Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку.
Ердоган зазначив, що “закінчується третій рік війни, а ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру”. Він зауважив, зростаюча гонка озброєнь звужує можливості для дипломатичних переговорів.
“Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України”, — наголосив Ердоган.
Крім того, турецький лідер закликав до реформування ООН, зокрема Ради Безпеки, через її нинішню неефективність.
“Зі створенням ООН сподівання на глобальну стабільність, мир і справедливість знову розквітли, а надії на мир відродилися. Проте ми з жалем спостерігаємо, що в останні роки ООН насилу виконує свою місію засновника і поступово перетворюється на недіючу, громіздку та інертну структуру. Цінності, представлені принципом “світ більший п’яти” (постійних членів РБ ООН – ред.), сьогодні нам потрібні все більше і більше”, — пояснив він.
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