Туреччина планує посилити підтримку дипломатичних зусиль для завершення війни Росії проти України, спираючись на принципи територіальної цілісності України.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку.

Ердоган зазначив, що “закінчується третій рік війни, а ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру”. Він зауважив, зростаюча гонка озброєнь звужує можливості для дипломатичних переговорів.

“Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України”, — наголосив Ердоган.

Крім того, турецький лідер закликав до реформування ООН, зокрема Ради Безпеки, через її нинішню неефективність.