Эрдоган о победе на выборах: ''Все 85 миллионов человек выиграли'' | Украинская правда

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку.

Ердоган зазначив, що “закінчується третій рік війни, а ми все ще далекі від досягнення справедливого і міцного миру”. Він зауважив, зростаюча гонка озброєнь звужує можливості для дипломатичних переговорів.

“Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України”, наголосив Ердоган.

Крім того, турецький лідер закликав до реформування ООН, зокрема Ради Безпеки, через її нинішню неефективність.

“Зі створенням ООН сподівання на глобальну стабільність, мир і справедливість знову розквітли, а надії на мир відродилися. Проте ми з жалем спостерігаємо, що в останні роки ООН насилу виконує свою місію засновника і поступово перетворюється на недіючу, громіздку та інертну структуру. Цінності, представлені принципом “світ більший п’яти” (постійних членів РБ ООН – ред.), сьогодні нам потрібні все більше і більше”, пояснив він.