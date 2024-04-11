Туреччина ініціювала новий проєкт мирної угоди між Україною та Росією, згідно з яким пропонується заморозити війну по теперішній лінії фронту.

Про це повідомляє російське видання «Новая газета. Европа»

Туреччина за посередництва Ердогана підготувала проєкт “мирного договору” щодо переговорів між Україною та Росією, який має на меті заморозити війну до 2040 року. “Мирний план” вже отримали президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін.

Також у тексті угоди нібито пропонується надати гарантії позаблокового статусу України до 2040 року, провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Водночас Росія начебто має відмовитися від заперечень щодо вступу України до ЄС.

Російське ЗМІ пише, що цей варіант мирної угоди базується на українсько-російських переговорах у 2022 році, і його начебто підтримує сам президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.