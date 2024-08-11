Про це пише Daily Sabah.
Обмін в’язнями між США і Росією, що відбувся 1 серпня в Анкарі, став результатом ретельної підготовки, включаючи дві попередні зустрічі представників країн.
Президент США Джо Байден висловив бажання спостерігати за процесом в прямому ефірі, що призвело до перенесення часу обміну. Після звільнення в’язнів Байден зателефонував турецькому президенту Реджепу Тайїпу Ердогану.
Обидві країни обрали Туреччину для обміну через довіру до її надійності, а також отримали запевнення, що інформація про обмін не буде оприлюднена до його підтвердження.
Міжнародний аеропорт Есенбога в Анкарі був обраний для обміну в’язнями через його віддалене розташування, що забезпечує конфіденційність і безпеку.
1 серпня до Туреччини прибули сім літаків з в’язнями з різних країн, включаючи США, Німеччину, Польщу, Словенію, Норвегію та Росію.
Процес обміну, який координувався співробітниками MIT, включав перевірку здоров’я в’язнів та підтвердження їхніх особистостей. Деякі в’язні, що прибули з Росії, отримали цивільний одяг, наданий американською стороною.