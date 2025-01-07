Український народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що його участь у прямому ефірі турецького державного телеканалу TRT World, який транслює англійською мовою, скасували через футболку з написом "Путін — терорист номер один".

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Політик зазначив, що спочатку представники телеканалу ввічливо попросили його змінити футболку, але він відмовився. Після цього прохання повторили більш наполегливо, однак Гончаренко залишився непохитним і висловив чітку позицію.

“Моя відповідь була простою: або я виходжу в ефір так, як є, або не виходжу взагалі. Якщо вам це не підходить — відмовляйтесь”, – наголосив Гончаренко.

Врешті-решт телеканал ухвалив рішення скасувати його включення. За словами депутата, така реакція демонструє, наскільки незручна для багатьох правда про злочини Росії та її лідера. Він також зауважив, що навіть напис на одязі, який висвітлює реальність, готові цензурувати, аби уникнути відкритої дискусії.

“Це не поразка. Це ще один доказ того, що правда про злочини Росії та її лідера незручна багатьом. Вони готові цензурувати навіть просту футболку, аби тільки не чути, що ‘Путін — терорист номер один'”, – підкреслив депутат.

На завершення політик зазначив, що, попри спроби замовчати очевидні факти, Україна та її представники продовжуватимуть називати речі своїми іменами та доносити правду світові.