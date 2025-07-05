Затримання опозиційних мерів у Туреччині: корупція та політичні репресії

Про це інформагентство Assosiated Press

5 липня 2025 року в Туреччині правоохоронці затримали трьох міських голів великих міст на півдні країни, які представляють опозиційну “Республіканську народну партію” (CHP). Цю інформацію підтвердило агентство Associated Press.

Затримання відбулося в рамках розслідування, яке стосується організованої злочинності, хабарництва та зловживання службовим становищем. Серед затриманих опинилися міські голови Адіяману Абдуррахман Тутдере та Адани Зейдан Каралар. Також у цій справі затримали очільника Анталії Мухіттіна Бочека, який також є членом CHP, разом із ще двома особами, яким інкримінують хабарництво. Прокуратура Туреччини поки що не надала додаткових деталей щодо цих справ.

Цього тижня правоохоронці також затримали колишнього голову Ізміра Тунджа Сойєра, який є членом CHP, разом із 137 муніципальними посадовцями, яких підозрюють у шахрайстві.

Останнім часом в Туреччині спостерігається хвиля арештів представників опозиції, які пов’язують ці дії з намірами влади усунути головного політичного конкурента президента Реджепа Ердогана – ексміського голову Стамбула Екрема Імамоглу. Імамоглу був заарештований наприкінці березня 2025 року за підозрою у корупції та шахрайстві.

Затримання Імамоглу викликало масові протести по всій країні, а також засудження з боку опозиційних сил та європейських чиновників.