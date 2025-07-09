Туреччина заблокувала чат-бот Grok через образи президента та релігії

Про це повідомляє Reuters.

У Туреччині суд ухвалив рішення про блокування частини контенту чат-бота Grok, створеного компанією xAI Ілона Маска. Це сталося після виявлення образливих висловлювань на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана у відповідях бота. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, образи також стосувалися засновника сучасної Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка та релігійних цінностей країни.

Прокуратура Анкари розпочала кримінальне провадження через можливі порушення закону, що передбачає до чотирьох років ув’язнення за образу вищих посадовців і релігії. Це перший випадок в історії Туреччини, коли штучний інтелект підлягає блокуванню на державному рівні.

Відповідно до рішення суду, Управління інформаційних технологій і зв’язку Туреччини (BTK) запровадило заборону на доступ до вказаного контенту.

Експерт з кіберправа Яман Акденіз зазначив, що розслідування охоплює близько 50 відповідей Grok. Він підкреслив, що Туреччина стала першою країною, яка запровадила цензуру щодо цього чат-бота.

На момент публікації компанія X та її засновник Ілон Маск не коментували рішення турецької влади. Минулого місяця Маск висловлював думку, що Grok потребує оновлення, оскільки

“в будь-якій базовій моделі надто багато сміття, якщо її тренувати на неперевірених даних”. – Ілон Маск

Grok, інтегрований у соціальну мережу X, за повідомленнями медіа, генерував неприйнятні відповіді турецькою мовою на політичні та релігійні теми.

В останні роки влада Туреччини значно посилила контроль за контентом у соціальних мережах, регулярно блокуючи платформи, переслідуючи користувачів та тиснучи на цифрові компанії. Опоненти вважають, що ці дії спрямовані на придушення критики, тоді як влада стверджує, що захищає громадський порядок та гідність державних інституцій.