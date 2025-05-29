Туреччина готова бути посередником у мирних переговорах між Україною та Росією

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив занепокоєння, що відсутність гнучкості з боку Росії у мирних переговорах може призвести до негативних наслідків для її іміджу в очах США та міжнародної спільноти. Він підкреслив, що Туреччина готова виступити посередником у процесі мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Фідан зазначив, що Анкара вже донесла до російського керівництва, зокрема до президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, своє бачення реалістичних умов для припинення вогню. Туреччина прагне сприяти досягненню миру, сподіваючись на конструктивний діалог між сторонами.

Важливість ролі США у цьому процесі також не залишилася поза увагою міністра. Він повідомив, що Туреччина обговорила з Вашингтоном можливі шляхи досягнення миру, підкреслюючи, що позиція США має значний вплив на ситуацію в регіоні.

«Президент Трамп висловив чітке бажання досягти негайного припинення вогню, що спонукало Україну та європейські країни бути більш гнучкими у своїх позиціях. Натомість Росія не продемонструвала такої ж готовності, що ставить її у відносно слабше становище в очах США та інших країн, які підтримують мирні ініціативи», – зазначив Фідан.

Він також підкреслив, що перші успіхи у переговорах, такі як обмін полоненими та узгодження позицій щодо умов припинення вогню, стали можливими завдяки готовності обох сторін до діалогу. Проте подальший прогрес залежатиме від політичної волі, особливо з боку Кремля.