Зустріч Фідана та Путіна у Москві: переговори про мир в Україні

Про це повідомляє телеканал TRT Haber.

У Москві відбулася важлива зустріч між міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та президентом Росії Володимиром Путіним. Ця подія викликала значний інтерес, проте деталі переговорів поки що залишаються під завісою таємниці.

Згідно з інформацією з дипломатичних джерел, основною темою обговорення стали нещодавні ініціативи, спрямовані на припинення війни між Україною та Росією. Також обговорювалися подальші кроки після переговорів, які відбулися у Стамбулі 16 травня.

Крім того, міністр Фідан і президент Путін обмінялися думками щодо двосторонніх відносин у сферах економіки та енергетики. Фідан перебуває у Москві з дводенним офіційним візитом, під час якого він вже зустрівся з Володимиром Мединським, який очолює російську делегацію на переговорах у Стамбулі.

У рамках візиту заплановані також зустрічі з членами Ради директорів Російсько-турецької бізнес-асоціації та головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Наступна важлива зустріч Фідана з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим відбудеться 27 травня.

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори між Україною та Росією з 2022 року. Російську делегацію очолив помічник президента Путіна Володимир Мединський, а українську – міністр оборони Олексій Умєров.

Президент України Володимир Зеленський, зустрівшись 15 травня в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, висловив своє незадоволення низьким рівнем російської делегації, назвавши його «бутафорським». Проте, з поваги до Туреччини, українська делегація вирушила до Стамбула.

Під час переговорів у Стамбулі сторони досягли принципової домовленості про проведення нової зустрічі. Російська сторона висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені, погрожуючи окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови. Ця вимога стала передумовою для режиму припинення вогню, а Росія заявила про готовність продовжувати війну роками.

Після завершення переговорів Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливість припинення вогню у форматі «1000 на 1000». Раніше у Стамбулі також відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після якої російський лідер заявив про готовність запропонувати Києву меморандум щодо майбутнього мирного договору, проте без конкретних деталей.

Глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Москва готова передати Києву проект документа про довгострокове врегулювання кризи після завершення масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», який відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

Президент Зеленський назвав підготовку Росією так званого «меморандуму» знущанням над усім світом у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що терміни підготовки такого документа не визначені, а сторони очікують складних контактів для напрацювання єдиного тексту.