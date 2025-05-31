Туреччина підтримує Україну: Росія не має більших прав на Чорне море

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Black Sea Security Forum в Одесі колишній міністр туризму Туреччини Бюлент Акаркалі висловив думку, що права Росії на Чорне море не є більшими, ніж права Молдови чи України.

Акаркалі зазначив, що Туреччина з самого початку підтримує Україну у її боротьбі проти агресії з боку Росії. Він акцентував увагу на тому, що присутність Росії в Чорному морі не надає їй жодних особливих прав у порівнянні з іншими державами, які мають доступ до цього моря.

“Ми маємо схиляти Росію до миру, наскільки це можливо. Але важливо розуміти, що Росія зараз не має більше прав, ніж Молдова, України чи інші країни, які мають вихід до Чорного моря.” – Бюлент Акаркалі

Ця заява підкреслює позицію Туреччини щодо забезпечення регіональної безпеки та підтримки суверенітету країн, розташованих у Чорноморському регіоні, в умовах триваючого конфлікту.