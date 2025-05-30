Туреччина – лідер Європи за рівнем ожиріння: причини та наслідки

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Туреччина стала лідером у Європі за кількістю людей, які страждають від зайвої ваги, з показником 66,8% населення. Ця проблема стрімко зростає, що викликає занепокоєння серед експертів.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі налічується понад мільярд людей із зайвою вагою, що ВООЗ класифікує як “епідемію ожиріння”. У звіті ВООЗ про ожиріння в Європі за 2022 рік Туреччина зайняла перше місце за цим показником.

Крім того, Туреччина входить до країн ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) з найшвидшим зростанням ожиріння. Прогнозується, що до 2030 року в країні буде близько 27 мільйонів людей із надмірною вагою, що становитиме майже третину населення.

Експерти вказують на кілька причин цієї ситуації, серед яких недостатнє та нездорове харчування, соціальна нерівність і відсутність ефективної суспільно-політичної стратегії для вирішення проблеми ожиріння.

Туреччина вже тривалий час стикається з високою інфляцією та зростанням цін, що робить свіжі та корисні продукти харчування недоступними для багатьох сімей з низьким доходом.

Згідно з даними турецького статистичного управління TÜİK за 2022 рік, 62,4% дітей харчуються переважно хлібом і локшиною, а 10-15% з них мають проблеми із зайвою вагою та ожирінням. Експерти закликають до запровадження безкоштовного харчування в школах.

Крім того, в Туреччині спостерігається нестача фахівців у галузі дієтології. Профспілка Birlik Sağlık Sen зазначає, що кількість дієтологів у державних лікарнях зменшилася майже на 20% за останні п’ять років, що ускладнює доступ громадян до консультацій з питань здорового харчування.

У відповідь на цю ситуацію, турецьке міністерство охорони здоров’я запровадило нову програму боротьби з ожирінням. У міських центрах, громадських місцях та на різних заходах планується вимірювання зросту, ваги та складання індексу маси тіла. Це дозволить виявити людей із надмірною вагою та направити їх до медичних центрів або сімейних лікарів для отримання консультацій від дієтологів.