Масові арешти у Туреччині: корупційний скандал і затримання Екрема Імамоглу

Як повідомляють медіа BBC та Reuters, а також за даними турецького державного інформагентства Anadolu

Турецька влада видала ордери на арешт 47 осіб у рамках розслідувань, пов’язаних із корупцією. Серед затриманих опинилися муніципальні мери, чиновники з Стамбула та представники опозиційних партій. Про це стало відомо 31 травня з повідомлень ВВС, Reuters та турецького державного інформаційного агентства Anadolu.

Ці ордери видані в рамках чотирьох окремих справ, що стосуються хабарництва. На даний момент затримано вже 30 осіб, серед яких колишній депутат від опозиційної Республіканської народної партії (РНП) Аркут Ердогду, мер району Авджилар Утку Джанер Чайкара, а також кілька інших мерів районів Стамбула та високопосадовців, пов’язаних із муніципалітетом.

Затримані особи звинувачуються у хабарництві, корупції та махінаціях з тендерами. Раніше, під час перших чотирьох хвиль арештів, було затримано близько 110 осіб. 31 травня розпочалася п’ята хвиля затримань.

Республіканська народна партія, члени якої потрапили під арешт, є головною опозиційною силою президента Реджепа Таїпа Ердогана. Серед них і мер Стамбула Екрем Імамоглу, який був заарештований ще в березні. Він вважається основним політичним суперником Ердогана.

“Час сказати «Годі!» несправедливому правлінню і цьому несправедливому і незаконному порядку. Зараз ви забираєте наших голів районів під вигаданими приводами. Що ви будете робити? Де ви зупинитеся? Ви збираєтеся кинути 16 мільйонів стамбульців до в’язниці одне за одним?”

– Екрем Імамоглу

Арешт Екрема Імамоглу

19 березня поліція затримала Екрема Імамоглу. За кілька днів до цього, 18 березня, Стамбульський університет анулював його диплом бакалавра, що за турецьким законодавством є необхідним для участі у виборах.

23 березня кримінальний суд Стамбула офіційно заарештував Імамоглу та його радника Мурата Онгуна. Турецька прокуратура звинувачує мера у корупції, шахрайстві, вимаганні та фальсифікації тендерів.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що Імамоглу відсторонено від виконання обов’язків після арешту. Також були усунуті з посад мери районів Бейликдюзю та Шишлі.

З моменту арешту Імамоглу в Туреччині тривають масові протести на його підтримку. Його прихильники вважають звинувачення політично мотивованими, оскільки він є головним конкурентом президента Ердогана, який перебуває при владі вже понад два десятиліття.