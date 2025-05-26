Візит Хакана Фідана до Москви: переговори про мир в Україні

Як повідомляє МЗС в соцмережі Х, деталі в Twitter-акаунті Міністерства закордонних справ Туреччини

Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, здійснює офіційний візит до Москви, де планує провести важливі переговори, зокрема щодо завершення війни в Україні. Цю інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ Туреччини через соціальну мережу Х.

Візит, що триватиме з 26 по 27 травня, вже розпочався з зустрічі Фідана з Володимиром Мединським, який очолює російську переговорну делегацію, що раніше брала участь у переговорах у Стамбулі. Цей візит відбувається на запрошення Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Росії.

Очікується, що під час свого перебування у Москві Хакан Фідан зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим. Основною темою переговорів стане прагнення Туреччини сприяти встановленню справедливого і тривалого миру у конфлікті між Росією та Україною.

Крім того, міністр планує обговорити роль Туреччини як посередника у мирних переговорах, а також порушити інші важливі регіональні та міжнародні питання, зокрема ситуацію в Сирії, Газі та Південному Кавказі.

Фідан також проведе зустрічі з іншими високопосадовцями Росії, серед яких – помічник президента Володимир Мединський, який раніше очолював російську делегацію на переговорах у Стамбулі.

Цей візит відбувається на фоні відновлення переговорів між Росією та Україною, які розпочалися 16 травня у Стамбулі після тривалої перерви. Під час цих зустрічей сторони досягли принципової домовленості про подальші переговори, хоча суттєві розбіжності щодо умов припинення вогню та обміну полоненими залишаються.

Президент України Володимир Зеленський раніше висловив критику щодо рівня представництва Росії на цих переговорах, але підкреслив важливість дипломатичного діалогу за посередництва Туреччини. Росія, у свою чергу, заявила про готовність працювати над меморандумом про мир, хоча деталі цього документа залишаються невизначеними.

Сергій Лавров повідомив, що Москва готова передати Києву проєкт документа про довгострокове врегулювання конфлікту після завершення масштабного обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся з 23 по 25 травня.

Водночас президент Зеленський назвав підготовку такого меморандуму з боку Росії знущанням над міжнародною спільнотою, наголошуючи на необхідності безумовного припинення вогню.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що терміни підготовки мирного меморандуму наразі невідомі, підкреслюючи складність переговорного процесу щодо узгодження єдиного тексту документа.