Візит Хакана Фідана до Києва: переговори про мир та співпрацю з Україною

Про це турецька газета Hürriyet

29-30 травня Київ прийме міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який проведе важливі зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою та президентом Володимиром Зеленським. Цей візит відбувається після його робочої поїздки до Росії, що відбулася 26-27 травня, про що повідомляє турецьке видання Hürriyet.

Під час свого візиту до Києва Хакан Фідан планує обговорити ключові аспекти двосторонніх відносин між Україною та Туреччиною, зокрема в сферах торгівлі, енергетики, оборони та безпеки. Особливу увагу буде приділено зміцненню стратегічного партнерства між країнами. Міністр також підтвердить позицію Туреччини щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також висловить занепокоєння з приводу негативних наслідків війни, розв’язаної Росією.

Під час свого візиту до Росії Фідан зустрівся з президентом Володимиром Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та керівником російської делегації на переговорах у Стамбулі В’ячеславом Мединським. За інформацією дипломатичних джерел, на цих зустрічах обговорювалися ініціативи щодо припинення війни між Україною та Росією, а також подальші кроки після переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня.

16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори між українською та російською делегаціями з 2022 року. Російську сторону представляв помічник Путіна Мединський, а українську – міністр оборони Олексій Умєров. Президент Зеленський, зустрівшись 15 травня в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, висловив своє занепокоєння щодо низького рівня російської делегації, але підтримав участь України у переговорах.

За результатами переговорів у Стамбулі було досягнуто принципової домовленості про проведення наступної зустрічі. Проте Росія висунула умову виведення українських військ з певних територій, погрожуючи окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови, що стало передумовою для режиму припинення вогню. Російська сторона також заявила про готовність продовжувати війну протягом тривалого часу.

Після переговорів Умєров повідомив, що сторони обговорювали можливість обміну полоненими у форматі “1000 на 1000” та питання припинення вогню. Раніше у Стамбулі відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після якої російський лідер висловив готовність працювати з Києвом над можливим “меморандумом” про мирний договір, хоча деталі залишилися невідомими.

Глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Москва готова передати Києву проєкт документа про довгострокове врегулювання кризи після завершення масштабного обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, який відбувся у три етапи з 23 по 25 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав підготовку Росією “меморандуму” у відповідь на вимогу безумовного припинення вогню знущанням над усім світом. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що терміни підготовки такого документа “немає і бути не може”, а переговори щодо єдиного тексту будуть складними.