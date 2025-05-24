Візит Хакана Фідана до Росії для обговорення України та регіональних питань

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан запланував візит до Росії, який відбудеться 26 травня. Ця поїздка має на меті обговорення ситуації в Україні, що стало можливим після нещодавніх переговорів між Україною та Росією, які проходили в Стамбулі. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Фідан під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим акцентує увагу на прагненні Туреччини досягти «справедливого і тривалого миру» у конфлікті між Росією та Україною, про що інформує державне агентство Anadolu.

Крім Лаврова, міністр планує провести переговори з іншими високопосадовцями Росії, зокрема з Володимиром Мединським.

Очікується, що під час візиту Фідан і Лавров також обговорять регіональні питання, такі як ситуація в Сирії та Газі, а також аспекти торговельної та енергетичної співпраці між країнами.

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулася важлива зустріч делегацій України та Росії за участю представників Туреччини. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше вже брав участь у переговорах у 2022 році. До складу російської команди входили заступники керівників МЗС і Міноборони, а також начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000, і наразі Україна працює над деталями цього процесу. За словами міністра, обмін може відбутися найближчим часом.

Раніше, у п’ятницю, у Стамбулі також проходили тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, висловив своє незадоволення низьким рівнем російської делегації, назвавши його «бутафорським». Проте, з поваги до Трампа та Ердогана, він вирішив відправити українську делегацію до Стамбула. За його словами, зустрічі проходять за участі турецьких та американських представників.

Зеленський також раніше заявляв про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував провести прямі переговори. Однак пізніше в Кремлі повідомили, що Путіна на цих переговорах не буде.