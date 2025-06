Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Цього літа шанувальникам музики слід підготуватися до нових хардкорних звуків, адже новий альбом балтиморського гурту Turnstile має всі шанси стати не лише альбомом літа, а й одним із найзначніших релізів року. Хардкор-панк-спільнота повинна буде адаптуватися до нових жанрових впливів, які гурт вніс у свій альбом Never Enough, а також прийняти елементи попмузики.

Хардкор-панк виник як реакція на комерціалізацію панку в 70-х роках, коли відомі гурти втратили свою радикальність і перестали бути голосом протесту. Нові колективи, такі як Bad Brains, Descendents, Dead Kennedys та Black Flag, повернули музиці соціальну критику, виступаючи проти расизму, політичного свавілля та споживацької культури. Вони відмовлялися від великих лейблів, створюючи незалежні платформи та просуваючи музику власними силами, дотримуючись DIY-філософії.

Проте Turnstile вирішили відійти від традиційного хардкорного звучання. Їхній альбом Never Enough отримав визнання навіть від провідних поп-зірок, зокрема Charli XCX, яка охарактеризувала літо 2025 року як “літо Turnstile”. У створенні альбому брав участь продюсер A. G. Cook, відомий співпрацею з Charli XCX та Бейонсе. Гурт активно просував реліз, що є нетиповим для хардкор-сцени, і продовжив експерименти з поп-елементами, розпочаті ще на попередньому альбомі Glow On.

Попри критику за відхід від політичної гостроти, Turnstile досягли значного комерційного успіху – їхні концерти збирають тисячі слухачів, а на Spotify їх слухають понад 3 мільйони користувачів щомісяця. Гурт підтримує атмосферу толерантності на своїх виступах, підкреслюючи, що якість музики важливіша за ідеологічні розбіжності. Водночас вони кидають виклик традиційній маскулінності, зокрема у пісні T.L.C. (Turnstile Love Connection), що відсилає до жіночої культури 90-х.

Turnstile не забувають про свої корені: під час турів вони роздають фанатам зини – саморобні журнали з інформацією про гурт і побажаннями, що є даниною DIY-традиціям хардкору. Особливо приємно українським фанам, що презентація нового альбому відбулася в Українському культурному центрі в Лос-Анджелесі.

Еклектика як виклик елітизму

Філософія Turnstile відмовляється від музичного елітизму, притаманного багатьом субкультурам, і відкриває простір для жанрової еклектики. Їхній альбом Never Enough поєднує фанкові та ньювейв-елементи, що отримали високу оцінку критиків. Хоча Pitchfork вважає, що гурт стримує свій потенціал через кадрові зміни, The Guardian відзначає цілісність і гармонійність альбому.

Учасники гурту мають різноманітні музичні вподобання – від класики Паваротті до репу Gucci Mane. Басист Франц Лайнс раніше займався репом під псевдонімом Freaky Franz. Музичний блогер Євген Тимчик підкреслює, що еклектичність Turnstile – це не просто експерименти, а виважене бачення, яке створює атмосферу літнього свята та канікул.

Turnstile – рок майбутнього

Навіть завзятим хардкорщикам варто звернути увагу на Turnstile, адже їхній звук вже впливає на сучасну сцену і, ймовірно, стане основою для майбутніх поколінь рок-музикантів. В Україні гурт надихає нойз-рок колектив Sportcafé із Запоріжжя. Гітарист Микита Скоковський відзначає, що Turnstile – це приклад того, як можна з андерграунду вийти на стадіонний рівень, не втрачаючи щирості та поваги до спільноти.

Популярність гурту зростає, і їхній мерч швидко розкуповують. Тому цього літа футболки Turnstile стануть справжнім хітом сезону.