Про це він написав у соцмережі Х.
Премʼєр Туск подякував міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю.
Туск підкреслив, що ухвалене рішення є важливим проривом у процесі ексгумації жертв, і висловив сподівання на подальші кроки в цьому напрямку.
“Нарешті прорив. Ухвалено рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Я хотів би подякувати міністрам культури Польщі та України за плідну співпрацю. Чекаємо подальших рішень”, — написав прем’єр-міністр Польщі.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО, поки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії.
На цю заяву відреагували в МЗС України, зазначивши, що такі висловлювання є маніпулятивними та грають на руку Кремлю.
Згодом Навроцький сказав, його не хвилює критика з боку України щодо його висловлювань про вступ України до НАТО та ЄС. Головним його пріоритетом є інтереси Польщі.
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