Про це повідомляється на офіційному сайті DGA.
“Порцелянова війна” розповідає історії трьох українських митців, які займаються порцеляновою анімалістикою: Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та Андрія Стефанова.
Леонтьєв, харківський художник, разом зі своєю дружиною створює порцелянові фігурки тварин, якими прикрашають зруйновані будинки в Україні.
“Документальний фільм показує форми, яких може набувати опір: вдень Леонтьєв тренує українські війська, щоб відбивати атаки російських загарбників. Але вільний час він присвячує мистецтву — порцеляновим фігуркам, які він робить разом зі своєю дружиною Анею Стасенко (Слава ліпить сов, “дракончиків” та інших тварин, а Аня розписує їх у найменших деталях)”, — описує фільм Deadline.
Брендан Белломо — американський кінорежисер і продюсер, для якого фільм “Порцелянова війна” став першою режисерською роботою.
“Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч. Так ми уникаємо стирання”, — зауважує Слава Леонтьєв.
Крім Белломо та Леонтьєва, серед номінантів у категорії найкращого режисера документальних фільмів також:
- Джуліан Брейв Нойзкет і Емілі Кассі за фільм “Цукрова тростина”;
- Йохан Грімонпрез за фільм “Саундтрек до фільму “Державний переворот”;
- Ібрагім Наш’ат за фільм “Голлівудгейт”;
- Наталі Рей і Анджела Паттон за фільм “Дочки”.
“Порцелянова війна” вже здобула гран-прі на престижному фестивалі Sundance та потрапила до шортлиста “Оскара-2025”.
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