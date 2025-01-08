Режисери документального фільму "Порцелянова війна" Брендан Белломо та Слава Леонтьєв отримали номінацію на премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за видатні досягнення в документальному кіно за 2024 рік.

Про це повідомляється на офіційному сайті DGA.

“Порцелянова війна” розповідає історії трьох українських митців, які займаються порцеляновою анімалістикою: Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та Андрія Стефанова.

Леонтьєв, харківський художник, разом зі своєю дружиною створює порцелянові фігурки тварин, якими прикрашають зруйновані будинки в Україні.

“Документальний фільм показує форми, яких може набувати опір: вдень Леонтьєв тренує українські війська, щоб відбивати атаки російських загарбників. Але вільний час він присвячує мистецтву — порцеляновим фігуркам, які він робить разом зі своєю дружиною Анею Стасенко (Слава ліпить сов, “дракончиків” та інших тварин, а Аня розписує їх у найменших деталях)”, — описує фільм Deadline.

Брендан Белломо — американський кінорежисер і продюсер, для якого фільм “Порцелянова війна” став першою режисерською роботою.

“Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч. Так ми уникаємо стирання”, — зауважує Слава Леонтьєв.

Крім Белломо та Леонтьєва, серед номінантів у категорії найкращого режисера документальних фільмів також:

Джуліан Брейв Нойзкет і Емілі Кассі за фільм “Цукрова тростина”;

Йохан Грімонпрез за фільм “Саундтрек до фільму “Державний переворот”;

Ібрагім Наш’ат за фільм “Голлівудгейт”;

Наталі Рей і Анджела Паттон за фільм “Дочки”.

“Порцелянова війна” вже здобула гран-прі на престижному фестивалі Sundance та потрапила до шортлиста “Оскара-2025”.