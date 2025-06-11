Діти отримали електричний удар на даху вантажного вагона в Бахмачі

Як повідомляє ГУ ДСНС у Чернігівській області на Facebook
11 червня в Бахмачі, що в Ніжинському районі Чернігівської області, двоє хлопців, які народилися у 2013 році, отримали електричний удар, залізши на дах вантажного вагона.
Про цей інцидент повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.
Рятувальники швидко відреагували, зняли постраждалих з вагона та передали їх медикам для подальшої госпіталізації. Наразі триває розслідування обставин події.
ГУ ДСНС зазначає, що рятувальні служби та медичні працівники надають хлопцям всю необхідну допомогу.
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